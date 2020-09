Casimero KOs Micah y retiene el título gallo de la OMB en Connecticut El campeón de peso gallo de la OMB, John Riel Casimero (30-4, 21 KOs), demolió en tres asaltos al retador Duke Micah (24-1, 19 KOs) el sábado por la noche en el Mohegan Sun en Uncasville, Connecticut. Casimero derribó a Micah en el segundo round y el árbitro Steve Willis lo detuvo para salvar a Micah de un castigo adicional después de tambalearse en el tercer round. El tiempo era: 54. Casimero declaró: “Trabajé duro y obtuve la victoria esta noche. En el primer round vi que el golpe al cuerpo lo lastimaba y pensé que podía sacarlo de inmediato, pero es un buen boxeador que estaba invicto por una buena razón. “En el segundo round, el uppercut lo lastimó, pero Duke Micah trabajo duro, es fuerte y tiene un buen mentón. Sabía que me estaba enfrentando a un buen boxeador, así que no esperaba noquearlo tan rápido. Es fuerte, así que estaba preparado para los 12 rounds. “Soy el verdadero monstruo. Naoya Inoue me tiene miedo. Tú eres el próximo. Hoy habría noqueado a cualquiera. Si Inoue no pelea conmigo, pelearé con Guillermo Rigondeaux, Luis Nery o cualquiera de los mejores peleadores “. Figueroa retiene titulo de la AMB en guerra con Vázquez Taylor: Buscó enfrentar a Ramírez en 2021

