Figueroa retiene titulo de la AMB en guerra con Vázquez El campeón súper gallo de la AMB Brandon Figueroa (21-0-1, 16 KOs) venció con un salvaje nocaut técnico en el décimo round sobre Damien Vasquez (15-2-1, 8 KOs) el sábado por la noche en el Mohegan Sun en Uncasville, Connecticut. Las cosas se veían mal para Vásquez al entrar. Era un perdedor 50: 1 y el locutor del ring Jimmy Lennon Jr. lo presentó accidentalmente como “Aaron Alameda” antes de la pelea. Pero Vázquez vino a la guerra y le dio a Figueroa todo lo que pudo manejar desde el principio. A mitad de camino, la presión y el ataque corporal de Figueroa desgastaron a Vázquez y se convirtió en una masacre. La pelea finalmente se detuvo en el décimo round. El tiempo era 1:18. Charlo supera a Derevyanchenko y retiene título WBC en Las Vegas Casimero KOs Micah y retiene el título gallo de la OMB en Connecticut

