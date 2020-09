Charlo supera a Derevyanchenko y retiene título WBC en Las Vegas El campeón mundial de peso mediano del WBC, Jermall Charlo (31-0, 22 KOs) venció por una decisión unánime en doce rounds sobre el contendiente # 1 del ranking Sergiy Derevyanchenko (13-3, 10 KOs) el sábado por la noche en el Mohegan Sun en Uncasville, Connecticut. Charlo sacudió a Derevyanchenko al final del tercer round. A mitad de camino, Derevyanchenko estaba seriamente destrozado. Derevyanchenko entró en la segunda mitad de la pelea, pero fue muy poco, demasiado tarde. Las puntuaciones fueron 116-112, 117-111, 118-110. “Hice que mi equipo se sintiera orgulloso e hice lo que se suponía que debía hacer. Ejecuté el plan de pelea. Ronnie Shields me dijo que pasé el examen esta noche. Estoy feliz de volver a la mesa principal ahora y poder descubrir qué sigue. “Era duro, pero sabía que iba a ser duro. Sabía que vendría a pelear, pero no sabía cómo ni cuándo intentaría subir el volumen. Sentí que nunca le dejé subir el volumen y ese era el plan de pelea. Estudié bien y no dejé que la pandemia afectara mi entrenamiento. Solo quiero seguir boxeando y no dejar que nada negativo interrumpa lo positivo. “Me mantuve tranquilo, me mantuve sereno y ejecuté el plan de juego. Me quedé detrás del jab, me alejé un poco, pero Ronnie me recuperó. Quería noquearlo, pero dominar como lo hice fue una gran declaración. “Las grandes peleas están ahí fuera. Estoy aprendiendo constantemente, creciendo y avanzando en la competencia. Mi hermano es el siguiente, así que eso es lo que realmente tengo en mente ahora “. ¨Manchester Indoor¨ sería la nueva sede del boxeo Británico Figueroa retiene titulo de la AMB en guerra con Vázquez

