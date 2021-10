El excampeón López busca brillar en Telemundo el viernes desde Ciudad de México A menos de un mes de su 40 cumpleaños, el ex campeón mundial de peso mosca ligero del CMB Ganigan “El Maravilla” López (36-11, 19 KOs) sabe que el tiempo no está de su lado. En esta etapa de su carrera, López tiene que conseguir una victoria sobre el invicto José Soto (15-0, 6 KOs) en la segunda entrega de la serie de otoño de Boxeo Telemundo este viernes por la noche desde el Deportivo Ocenia en la Ciudad de México. ¿Cómo se siente después de su descanso de casi dos años fuera del ring? Me siento muy renovado, aunque la mayor parte del motivo del despido se debió a la pandemia actual. Nunca dejé de entrenar. ¿Cómo ha mantenido su hambre y sus ganas en esta etapa de su carrera? He mantenido mi hambre desde que perdí mi título mundial. Una victoria sobre Soto me permitirá volver a encaminarme hacia una oportunidad de título mundial. ¿Qué sabes de Soto? Solo sé que es un joven peleador invicto. Solo espero que él traiga la misma determinación que yo traeré en esta pelea. ¿Qué factor crees que jugará tu experiencia en esta pelea? La experiencia es un factor al igual que mi preparación. ¿Ves pelear en casa y el hecho de que nunca haya peleado como profesional fuera de su país como factor? Con seguridad. Tendrá que demostrar que es real. ¿Sientes la necesidad de agregar algún cambio en tu estilo de lucha en esta etapa de tu carrera? Para nada. Ya me definen como boxeador y así se quedará. * * * El evento co-estelar de la noche es un choque de encrucijadas en la división de peso mosca cuando Iván “Tsunami” García (7-1-1, 5 KOs) de la Ciudad de México, México se enfrenta a Mario “Mayonesas” Andrade (16-13-7, 5 KOs) del Distrito Federal, México en un combate de 8 asaltos. La atracción especial de la noche contará con una batalla de pesos gallo invictos cuando Brandon “Raton” Jiménez (4-0 1 KO) se enfrente a Kevin “Avispa” Cisneros (3-0 3 KO’s) en 6 rounds. “Maravilla” Lopez vs Jose Soto se transmite en vivo el viernes a las 12 AM / Verifique los listados locales. Shakur Stevenson busca deshacerse de la etiqueta de 'aburrido' Triller apunta a 1 millón de suscriptores

