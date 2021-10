Shakur Stevenson busca deshacerse de la etiqueta de ‘aburrido’ El ex campeón de peso pluma Shakur Stevenson tiene dos objetivos el sábado por la noche cuando desafíe al campeón súper pluma de la OMB Jamel Herring en Atlanta. 1. Derrota al arenque

2. No seas aburrido Stevenson fue criticado por los fanáticos y los medios por su actuación de seguridad ante Jeremiah Nakathila en su última pelea, y no le gustó. “Me siento irrespetado cuando los medios me llaman un peleador aburrido”, le dijo Stevenson a ESPN. “Ese tipo africano era un tipo realmente fuerte que buscaba un gran golpe. No dejé que sucediera. Hice lo que se suponía que debía hacer para ganar “. El impetuoso joven de 24 años dice que Herring, de 35, no es un gran golpeador, por lo que promete que “gritará su culo”. Como favorito en las apuestas 9: 1, se espera que Stevenson destrone a Herring. La pregunta principal puede ser si será aburrido o emocionante. El aburrimiento no funcionó para Guillermo Rigondeaux. Probablemente tampoco funcione para Stevenson. Rozicki: estoy aquí para noquear a Rivas El excampeón López busca brillar en Telemundo el viernes desde Ciudad de México

