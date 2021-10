Rozicki: estoy aquí para noquear a Rivas 8: 1 desvalido y desaparecido en las apuestas, Ryan “Bruiser” Rozicki (13-0, 13 KOs) planea sorprender al mundo cuando se enfrente a Oscar “Kaboom” Rivas por el nuevo título mundial de peso puente del WBC el viernes por la noche en L’Olympia en Montreal. Rozicki compitió anteriormente en la división de peso crucero con un límite de peso de 200 libras. En peso puente, se le permite pesar hasta 224 libras. “¡Estoy harto de la comida!” Rozicki dijo a los periodistas. “Nunca antes había comido así para ganar peso. Por otro lado, no me siento más lento y sigo siendo igual de poderoso. “… Es un sueño hecho realidad para mí y toda la presión está sobre los hombros de Oscar. ¡Realmente estoy aquí para hacer mi mejor esfuerzo y noquearlo! “ Shakur Stevenson busca deshacerse de la etiqueta de 'aburrido'

