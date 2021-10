AMB fija fecha límite para negociaciones Kyoguchi-Bermudez La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) sigue avanzando en su plan de reducción de títulos mundiales y en ese sentido envió una comunicación a los equipos del súper campeón de peso mosca ligero Hiroto Kyoguchi y el campeón regular Esteban Bermúdez otorgándoles 10 días para llegar a un acuerdo para pelear. . El Comité de Campeonatos ha estado revisando cada categoría y tomando decisiones de acuerdo con los Estatutos de la AMB con el objetivo de tener solo un campeón por peso. En el caso de las 108 libras, Kyoguchi y Bermúdez fueron convocados a negociar el pasado 10 de junio de 2021. Ese plazo finalizó el 11 de julio de 2021. El 18 de agosto se otorgó un plazo especial de 10 días, el cual fue comunicado a las partes a través del canales regulares, que expiró el pasado 28 de agosto. Ahora se les ha concedido un plazo final de 10 días para cerrar la pelea. El plazo vencerá el 1 de noviembre. Si no hay acuerdo o si alguna de las partes expresa no estar dispuesta a ponerse de acuerdo sobre la pelea, se convocará una subasta con una división del 65% para Kyoguchi y 35% para Bermúdez. Josh Taylor lesionado y defensa ante Catterall será en febrero 2022 Rozicki: estoy aquí para noquear a Rivas

