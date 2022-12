El ex campeón Sam Soliman regresa el viernes Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón de peso mediano de la FIB, Sam “King” Soliman (49-16-1, 19 KOs) regresa a la acción contra Joel Camilleri (24-8-1, 12 KOs) el viernes en el Melbourne Pavilion, Flemington, Victoria, Australia, con el Título vacante de las 160 libras de Australasia en juego. Soliman, de 49 años, ganó sus tres peleas anteriores contra Troy O’Meley en 2022 y Jesse White en 2022 y también en 2021. Camilleri tiene victorias por detención sobre Sittichai Suksamran y Kittisak Soeksiri en 2022. El promotor y emparejador Brian Amatruda Teofimo-Martín listos para el sábado en el MSG Mega Cartelera en Convencion de la AMB en Orlando el 12 de diciembre Like this: Like Loading...

