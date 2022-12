Mega Cartelera en Convencion de la AMB en Orlando el 12 de diciembre El ex campeón unificado de peso mediano Sergio “Maravilla” Martínez (55-3-2, 30 KOs) está programado para una pelea de ocho asaltos contra Noah Kidd (6-6-2, 5 KOs) el domingo por la noche en una velada especial de boxeo que abre la Convención anual de la AMB, que se lleva a cabo del 11 al 14 de diciembre en el Caribe Royale en Orlando, Florida. Martínez, de 47 años, tiene marca de 4-0 desde que regresó al ring en 2020 y actualmente está clasificado como el número 4 de la AMB. Kidd está ascendiendo de la división de peso superwelter para enfrentarse al futuro miembro del Salón de la Fama. También verá acción el peso gallo altamente clasificado Melvin “Melo” López (28-1, 19 KOs) contra Jobert Alvarez (20-3-2, 7 KOs) en un combate programado a diez asaltos con el título WBA Continental Americas en juego. López se está acercando rápidamente a una oportunidad de título mundial y actualmente está clasificado entre los 5 primeros por la AMB, la OMB y la FIB. El compañero estable de Melo en M&R Boxing Promotions, Idalberto Umara (7-1, 4 KOs) se enfrentará a Emiliano Martín García (18-8-1, 13 KOs) en diez asaltos por el título vacante de Fedecaribe de la AMB. Otros peleadores de nivel mundial programados incluyen al campeón de peso súper mediano WBC # 8 Yamaguchi “The Problem” Falcao (23-1-1, 9 KOs) defendiendo su cinturón de la NABA contra Ernest Amuzu (26-7, 22 KOs) de mano dura y WBA # 10 de peso mediano Connor “The Kid” Coyle (17-0, 7 KOs) defendiendo su cinturón de la NABA contra Sladan Janjanian (34-13, 24 KOs). El título principal es una pelea de peso welter junior a diez asaltos entre Orestes Velásquez (5-0, 5 KOs) y Guillermo “El Leoncito” Crocco (20-2-1, 6 KOs) por el título internacional de la AMB. En la co-estelar de diez asaltos, los pesos medianos invictos Francisco “Bebu” Verón (10-0, 8 KOs) y Leonardo Ruiz (10-0, 7 KOs) se enfrentarán por el título WBA Continental Americas. Otros combates:

Kalliopi “Pink Tyson” Kourouni (12-3, 2 KOs) de peso ligero junior femenino se enfrenta a Calista Silgado (21-16-3, 16 KOs) en diez asaltos por el título WBA Continental Americas. En el peso semipesado, Joseph George (12-0, 7 KOs) se enfrenta a Raiko Santana (8-3, 5 KOs) por el título WBA Fedecaribe en diez asaltos. En el peso súper welter, Yoanis Téllez (2-0, 2 KO) se enfrenta a Jean Rivera (8-1, 1 KO) en diez asaltos por el cinturón Fedecaribe de la AMB. En seis asaltos, el peso pesado Herich Ruiz Cordoba se enfrenta a Phillip Jean Siede, el peso mediano junior Jeovanny Estela se enfrenta a Luis Eduardo Flórez, el peso welter Damian Lescaille lucha contra Rondale Hubbert y el peso ligero Alex Ríos Vega se enfrentará a un oponente por nombrar. El evento está promocionado por Amaury Piedra/Boxlab Promotions. El ex campeón Sam Soliman regresa el viernes Austin Trout en acción el viernes en Texas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.