Austin Trout en acción el viernes en Texas P4P Entertainment se asocia con Legacy Boxing y Chino Maidana Promotions traerá el boxeo profesional al Payne Arena en Hidalgo, Texas el viernes. El evento principal es un enfrentamiento de peso súper welter a ocho asaltos entre el ex campeón mundial Austin Trout (35-5-1, 18 KOs) de Las Cruces, NM contra José Sánchez Charles (20-2-1, 12 KOs) de Reynosa, Tamaulipas, México. El evento coestelar será una revancha a seis asaltos entre los superligeros Samuel Castañeda (8-0-1, 7 KOs) del Valle del Río Grande y Julio Sánchez (5-6-2, 1 KO) de Houston. Castañeda y Sánchez se enfrentaron en la misma arena en septiembre pasado en una pelea que terminó en un empate mayoritario. Doce combates están programados para llevarse a cabo en total. Las puertas están programadas para abrir a las 6PM. Combate de apertura 6:30 p.m. Boletos disponibles en Ticketmaster.com y en Payne Arena. El ex escritor de Fightnews.com, Christian Schmidt, será el presentador del ring. Mega Cartelera en Convencion de la AMB en Orlando el 12 de diciembre Choque Dib-Fonseca el viernes en Australia Like this: Like Loading...

