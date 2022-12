Choque Dib-Fonseca el viernes en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso superpluma n.º 14 de la FIB, Billel Dib (26-3, 13 KOs), se enfrentará al ex retador al título mundial y clasificado como n.º 9 de la AMB, Francisco Fonseca (30-3-2, 24 KOs) en doce asaltos en el Whitlam Center de Liverpool, Nueva Gales del Sur, Australia, el viernes. Fonseca perdió ante Ryan García en 2020, Gervonta Davis en 2017 y Tevin Farmer en 2018. Las derrotas de Dib fueron ante Dylan Sendeckyj en 2012, Yuandale Evans en 2017 y Bruno Tarimo en 2018. El Promotor es Billy Hussein. Austin Trout en acción el viernes en Texas Fallece legendario iconico arbitro, Mills Lane Like this: Like Loading...

