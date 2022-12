Fallece legendario iconico arbitro, Mills Lane Por.Gabriel F. Cordero Es triste anunciar el fallecimiento del legendario árbitro del Salón de la Fama, Mills Lane a la edad de 85 años en Reno, Nevada. Lane, quien acuñó el eslogan ‘vamos a hacerlo’, ofició muchos combates de boxeo importantes, incluido el famoso “Bite Fight” entre Evander Holyfield y Mike Tyson el 28 de junio de 1997. Se desempeñó como el tercer hombre en el ring en más de 100 peleas de campeonato mundial. Mills Lane, quien saltó a la fama primero como boxeador, luego árbitro, fiscal de distrito y juez del condado de Washoe, murió el martes por la mañana en Reno. Lane también fue fiscal en la oficina del fiscal de distrito del condado de Washoe (Nev.) durante la mayor parte de las décadas de 1970 y 1980, y finalmente fue elegido fiscal de distrito. Se convirtió en juez en la década de 1990, después de lo cual protagonizó la serie de televisión “Judge Mills Lan” que duró tres años. Después de retirarse como árbitro, protagonizó un programa de televisivo de espectáculo judicial durante varios años. Desafortunadamente, Lane sufrió un derrame cerebral debilitante en 2002 que lo dejó parcialmente paralizado e incapaz de hablar. Que descanse en paz. Lane era muy apreciado y querido en Reno además ayudó a numerosos niños en toda la comunidad. Lane estaba involucrado en el boxeo cuando tenía un perfil mucho más alto y muchas peleas importantes se llevaron a cabo en Nevada cuando Lane era árbitro. El fiscal de distrito del condado de Washoe, Chris Hicks, emitió un comunicado de prensa sobre la muerte de Lane: “Además de su estatus legendario en el mundo del boxeo, Mills B. Lane era un pilar de la justicia en el condado de Washoe. Era un fiscal de distrito dedicado y sensato que puso las víctimas del crimen y la seguridad pública primero. Mi familia y yo, así como toda la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Washoe, lamentamos su pérdida. Que descanse en paz”. El edificio de administración de justicia en Reno lleva el nombre de Lane. Lane comenzó a boxear en los Marines. Luchó profesionalmente en la década de 1960, compilando un récord de 10-1 (6 KO). Perdió en su debut y luego se fue invicto. Choque Dib-Fonseca el viernes en Australia Conferencia de prensa de presentación de Tank-García Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.