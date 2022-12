Conferencia de prensa de presentación de Tank-García El invicto campeón de peso ligero “regular” de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, y el invicto campeón de peso súper pluma de la AMB, Héctor Luis García, se enfrentaron en la conferencia de prensa inicial para su choque Showtime PPV del 7 de enero desde el Capital One Arena en Washington, DC Gervonta Davis: “Vamos a volver al campo de entrenamiento justo después de hoy porque no vamos a dormir con este tipo. Sé que tenemos dos peleas en fila, pero solo estoy enfocado en esta. Estoy listo para pasar por todos los que están en mi camino… Estoy listo para callar a todos. Todo lo que se está hablando, solo quiero subir al ring y callarlos a todos”. Héctor Luis García: “Sé que tengo la ventaja de la altura, pero puedo adaptarme al ritmo de mi oponente. Sé que me enfrento a uno de los mejores luchadores que existen, pero confío plenamente en que tengo lo que se necesita para ganar… si le gano a ‘Tank’ el 7 de enero, estaría feliz de ir tras una pelea contra Ryan García. No creo que esté al mismo nivel que Gervonta y yo”. Ennis: Ya debería haber tenido mi oportunidad por el título mundial Like this: Like Loading...

