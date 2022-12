Ennis: Ya debería haber tenido mi oportunidad por el título mundial El invicto IBF # 1, WBA # 2, WBC # 3 Jaron “Boots” Ennis habla de finalmente obtener una especie de pelea por el título mundial. Ennis se enfrentará a Karen Chukhadzhian (21-1, 11 KOs) clasificada como #4 de la FIB por el título interino de peso welter de la FIB en la co-estelar del pay-per-view Tank-Garcia del 7 de enero desde el Capital One Arena en Washington. corriente continua “Definitivamente siento que ya debería haber tenido mi oportunidad por el título mundial”, dijo Ennis. “He estado llamando a los campeones durante años. He estado listo y solo están empeorando sus cosas al hacerme esperar más… eventualmente los campeones no tendrán otra opción más que pelear conmigo. Si no son los campeones los siguientes, entonces tomaré una pelea de Keith Thurman o Yordenis Ugas en un santiamén”. Con respecto a Chukhadzhian, Ennis declaró: “No estoy muy familiarizado con mi oponente, pero estoy seguro de que es un gran luchador. Traerá ese estilo europeo y tratará de ponérmelo difícil, pero voy a montar un espectáculo y lograr el nocaut… tenemos algunos muchachos europeos en nuestro campamento para que pueda prepararme para ese estilo. No va a ser nada nuevo para mí… Vengo por el nocaut y vengo a hacerlo de manera espectacular”. Conferencia de prensa de presentación de Tank-García Andrade espera una oportunidad con los grandes nombres Like this: Like Loading...

