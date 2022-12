Andrade espera una oportunidad con los grandes nombres El invicto campeón mundial de dos divisiones Demetrius “Boo Boo” Andrade y Demond Nicholson hablaron sobre su pelea de peso súper mediano de diez asaltos que abrirá el pay-per-view Tank-García el 7 de enero desde el Capital One Arena en Washington, DC “Me siento bien. Este es un nuevo viaje. Estoy buscando convertirme en un campeón de tres divisiones. Estoy agradecido de tener esta oportunidad de mostrar mi habilidad y talento en esta hermosa cartelera”, dijo Andrade. “Al final del día, nada garantiza una pelea de Canelo Álvarez. En este momento estoy mirando a Caleb Plant, David Benavidez y Jermall Charlo. Quiero todos esos grandes nombres. “Showtime es un gran lugar para estar. Tuve mi viaje a través de mi carrera en el boxeo y ahora estoy escribiendo mi propio capítulo. El 7 de enero es una oportunidad para hacer lo que mejor hago. “Hay muchas peleas geniales que se pueden hacer en las 168 libras y estoy buscando hacerlas. Esta es una gran posición en este momento para mí para hacer esas peleas. “Mi experiencia y mi pedigrí amateur marcarán la diferencia. Mi coeficiente intelectual, mi talento y mi habilidad en general serán enormes para mí. “Estoy listo para enredar. Ambos dijimos que sí a la lucha, y que gane el mejor. Al final del día, ambos daremos lo mejor de nosotros. “Busco demostrar que soy el mejor. Hagamos que esto suceda. Ya no hay excusas. Esta pelea es un trampolín para hacer que esas cosas sucedan y estoy agradecido por la oportunidad. “Hice lo mío en 154 y 160 y ahora quiero pasar a este viaje en el peso súper mediano y hacer que suceda”. Demond Nicholson declaró: “Esta es probablemente la pelea más grande de mi carrera, así que estoy deseando ver a Andrade en ese ring. Va a ser una gran pelea. “Tengo que aprovechar su edad. Tengo la ventaja de la juventud y tengo que usar eso para ayudarme en esta pelea. “Mi casa está a 15 minutos de aquí, entonces el apoyo que voy a recibir va a ser drástico. Va a estar lleno de mis amigos y familiares. Es hora de montar un espectáculo y realmente poner mi nombre en los libros. Esta es realmente mi oportunidad. “Estoy 100% saludable en este momento. Es hora de ir realmente hacia adelante. Me siento muy bien ahora. “Esta pelea con Andrade es más grande que Benavidez si lo miras desde el punto de vista del boxeo y las habilidades. Para mí esto es como pelear contra Canelo. Es una gran pelea. “Para mí se trata de trabajar de manera más inteligente y creer en mí mismo y en mi equipo. Solo tengo que salir y hacer lo que mejor hago”. Ennis: Ya debería haber tenido mi oportunidad por el título mundial PPVs de Crawford , Pacqiao y Teofimo el sábado Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.