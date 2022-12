PPVs de Crawford , Pacqiao y Teofimo el sábado Es Terence “Bud” Crawford contra Manny “Pacman” Pacquiao. Desafortunadamente, nunca se enfrentaron en el ring, pero competirán por compradores de PPV el sábado por la noche. El campeón de peso welter de la OMB Crawford (38-0, 29 KOs) defiende su título mundial contra David Avanesyan (29-3-1, 17 KOs) en un PPV de $39.99 en el CHI Health Center en Omaha, Nebraska. La leyenda del ring Pacquiao se enfrenta al YouTuber DK Yoo en una exhibición de boxeo PPV de $29.99 en el Centro Internacional de Exposiciones de Corea en Ilsanseo-gu, Goyang, Corea del Sur. Los fanáticos de las peleas también tienen la opción de ver una buena pelea sin tarifas de PPV mientras el contendiente de peso welter junior Teofimo López encabeza una transmisión de ESPN contra el conquistador de Mikey García, Sandor Martin, en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Jared “Real Big Baby” Anderson, Keyshawn Davis y Xander Zayas también aparecen en la cartelera. Tres eventos de boxeo diferentes que tienen lugar simultáneamente. ¿Cuál verás? Andrade espera una oportunidad con los grandes nombres Presentan el equipo de transmisión en PPV TV de Crawford-Avanesyan Like this: Like Loading...

