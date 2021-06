El ex campeón Ruso Povetkin anuncia su retiro El ex campeón de peso pesado de la AMB y reciente campeón interino de peso pesado del WBC, Alexander Povetkin (36-3-1, 25 KOs) está colgando sus guantes a la edad de 41 años. “No fue muy fácil tomar una decisión así, pero se tomó”, dijo Povetkin en un sentido mensaje a sus fanáticos. “La decisión de poner fin a mi carrera deportiva fue porque, al fin y al cabo, los años se están haciendo sentir. Hay todo tipo de lesiones que necesitan ser tratadas y ha llegado el momento de terminar mi carrera. Tuve una carrera buena e interesante. No me arrepiento de nada. De hecho, todos estos años que he estado boxeando, estaba muy contento de que muchas personas me apoyaran y se preocuparan por mí. Y realmente quiero agradecerles a todos. Este apoyo siempre se sintió, siempre fue apreciado y siempre me empujó hacia adelante y todavía me empuja. Si tuviera la oportunidad, boxearía, pero todo tiene su tiempo “. Resultados desde Los Mochis, Sinaloa

