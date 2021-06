Round 12 con Mauricio Sulaimán: El boxeo Cubano Por Mauricio Sulaiman

Hijo de Jose Sulaiman / Presidente del WBC Este último viernes 11 de junio se realizó un evento histórico en Aguascalientes, México, ya que el equipo de boxeo olímpico cubano, que ha hecho allí sus preparativos en los últimos años, sostuvo un encuentro amistoso con una variedad de luchadores profesionales mexicanos en la Feria de San Marcos. arena. Fueron ocho combates de exhibición sancionados por la Comisión de Boxeo de Aguascalientes, con su presidente Christian Garduño Ortiz. La coordinación general de todos los deportes estuvo a cargo del Dr. Manuel Aceves, y el evento fue organizado por Gerardo Saldívar. El presidente de FECOMBOX, Juan Carlos Pelayo, así como yo mismo como presidente del WBC, fuimos invitados como testigos de honor de este histórico encuentro. Estuvo presente el gobernador, Martín Orozco Sandoval, quien se sentó con el resto de la afición, mostrando un ejemplo de humildad y amor por el deporte. Cuba no ha permitido el boxeo profesional desde 1959, cuando el régimen de Fidel Castro prohibió los deportes profesionales. Los cubanos han dominado el boxeo amateur durante décadas, ganando innumerables medallas en los Juegos Olímpicos. El legendario, tres veces campeón olímpico, Teófilo Stevenson, fue considerado en muchas ocasiones para pelear contra el entonces campeón de boxeo profesional: Muhammad Ali. Cuba ha generado 19 campeones mundiales en total. Kid Chocolate es considerado el mejor de todos, con un récord de 136-10-6. México recibió con los brazos abiertos y corazones de bienvenida a un pequeño grupo de boxeadores que hicieron carreras legendarias en nuestro país. El gran promotor cubano, Cuco Conde, se dedicó a probar suerte aquí y llegó con el entrenador Kid Rapidez, y los luchadores José Mantequilla Nápoles, Ultiminio Ramos, Luis Manuel Rodríguez y el único que sigue vivo: José Legra, quien ahora vive en España. Posteriormente y, a lo largo de los años, hemos visto boxeadores cubanos que emigraron en busca de fortuna principalmente a Estados Unidos, con varios campeones importantes emergiendo, entre ellos: Joel Casamayor, Yuriorkis Gamboa, Diosbelys Hurtado, Guillermo Rigondeaux y Yordenis Ugas. Lo ocurrido en Aguascalientes fue un experimento visionario orquestado por un gran entusiasta del boxeo: Fernando Barbosa, quien es un alto ejecutivo en el mundo de la televisión, juez certificado por el WBC, y quien ha liderado el programa Knock Out de ESPN, líder en radiodifusión. boxeo, ya que esta cadena ha transmitido cartas de élite independientemente del país todos los fines de semana; tarjetas simplemente maravillosas con la narración de Salvador Rodríguez y Renato Bermúdez, y una variedad de invitados especiales. Cuba mostró un gran nivel técnico, refinado, mientras que los mexicanos buscaron un boxeo de corto alcance y agresivo. Fue maravilloso ver la disciplina y la estrategia que cada peleador siguió al pie de la letra; la esquina brillantemente comunicada y hay un perfecto equilibrio y coordinación en todos los movimientos. El afamado director del boxeo nacional cubano, Alberto Puig, estuvo presente y se mostró muy satisfecho con este evento binacional. El público disfrutó mucho de esta tarjeta y siempre se interesó por las acciones del ring. Con mucho gusto fuimos testigos de todos los cuidados que la comisión de boxeo y los organizadores llevaron a cabo: reconocimientos médicos, pesajes, guantes de 10, 12 y 14 onzas; dos ambulancias, con paramédicos siempre listos, y servicio médico en el ring. Los oficiales en el ring fueron todos neutrales para asegurar una competencia justa, y con árbitros calificados para cualquier eventualidad. David Sutherland de Oklahoma, Steve Morrow y Edward Anthony Collantes de California, y Héctor Afu de Panamá, dieron maravillosas actuaciones como árbitros y jueces. Las tarjetas de puntuación fueron solo una referencia como partidos de exhibición. Al final de cada pelea, ambos luchadores recibieron un merecido aplauso del público y una medalla conmemorativa del histórico evento. SABÍAS…? Jack Johnson, quien fue el campeón mundial afroamericano, y quien acaba de ser conmemorado 75 años después de su fallecimiento, perdió su título en Cuba. Johnson tuvo que salir de Estados Unidos, siendo procesado por la ley por delitos de carácter racial. Luchó y defendió su título en París, Madrid e incluso luchó en México. Perdió el título en La Habana, Cuba, ante Jess Willard en una pelea que afirmó haber lanzado para finalmente sucumbir. ANÉCDOTA DE HOY Mantequilla Napoles y Ultiminio Ramos eran muy cercanos a mi padre y, por tanto, a toda mi familia. Era habitual verlos en el parque Miguel Alemán, porque asistían para disfrutar de los juegos de béisbol de Vagabundos, donde Don José era el gerente y sus cuatro hijos jugaban todos los domingos. En una ocasión hubo un gran desayuno en casa, antes de salir a un evento donde muchos campeones se unieron a mi papá. Mi mamá tenía prisa, atendiendo a los más de 60 que pasaban hambre; Ante eso, Ultiminio le dijo: “Doña, puedo pedirte dos huevos estrellados, porque estoy a dieta y todo se ve delicioso”. Pasó el tiempo y no llegó ninguno de los huevos, porque mi mamá lo olvidó… Cuando llegó Doña Martha, Ultiminio comentó: “Doña, ¿cree que la gallina habrá puesto los huevos?” Seguido de las risas de todos los presentes… Agradezco sus comentarios en [email protected] El ex campeón Ruso Povetkin anuncia su retiro

