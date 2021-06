Resultados desde Los Mochis, Sinaloa Por Robert Coster El Venezolano ex campeón de peso súper mediano de la FIB José “Bolivita” Uzcategui (31-4, 25 KOs) venció con un KO en el segundo asalto sobre Jaime “Huizi” Hernández (9-5, 4 KOs) el sábado por la noche en el Auditorio Benito Juárez en Los Mochis, Sinaloa, México. Uzcátegui se estaba preparando para su eliminatoria por el título del WBC del 28 de agosto contra David Benavidez. El evento principal fue un choque atractivo entre supermoscas donde David “General” Cuellar (19-0, 12 KOs) ganó por nocaut técnico en el noveno asalto sobre Karim “Traviesito” Arce (18-1-2, 8 KOs) para ganar. el título de WBC International. Arce es el sobrino del ex campeón mundial Jorge Arce. Shakur vence a Nakathila y gana el título interino de la OMB en Las Vegas

