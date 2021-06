Shakur vence a Nakathila y gana el título interino de la OMB en Las Vegas En un choque por el título vacante interino de peso ligero junior de la OMB, el ex campeón de peso pluma Shakur Stevenson (16-0, 8 KOs) venció mediante una decisión unánime en doce asaltos sobre Jeremiah Nakathila (21-2, 17 KOs) el sábado por la noche en The Teatro en Virgin Hotels Las Vegas. Stevenson dominó la pelea. Dejó caer a Nakathila al final de la cuarta ronda y luego cruzó el resto del camino en una pelea muy olvidable. Las puntuaciones fueron 120-107 3x. “Para ser honesto, realmente no me gustó mi actuación”, dijo Stevenson. “Sentí que podría haber actuado mucho mejor, pero fue un peleador incómodo. Tuviste un luchador incómodo lanzando golpes duros, y él sabe cómo agarrar y escapar. Era un luchador realmente incómodo. Eso es todo. “Traté de {sacarlo de allí} un poco, pero comencé a recibir golpes sólidos. No me gusta mucho, pero la próxima vez voy a trabajar en mover la cabeza un poco más y dar un paso más. “Si tuviera la opción, me quedaría con Oscar Valdez, pero si tuviera que darle una paliza a Jamel {Herring} para lograrlo, también lo haré. Jamel no puede vencerme. Él sabe lo que es “. Resultados desde Los Mochis, Sinaloa Resultados desde Santa Fe, Argentina

