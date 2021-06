Resultados desde Santa Fe, Argentina El evento principal de peso súper pluma a 9 asaltos el sábado por la noche vio a Ayrton Osmar Gimenez (10-0, 1 KO) vencer a Alan Isaias Luques Castillo (27-11, 10 KOs) por decisión unánime en nueve rounds. El evento tuvo lugar en el Complejo Multifunción, en Pérez, Santa Fe, Argentina. Giménez salió fuerte en la primera ronda, asombrando temporalmente a Castillo. En la segunda ronda, un gancho de izquierda de Castillo envió a Giménez a estrellarse contra la lona. Giménez superó la cuenta pero fue derribado de nuevo con una derecha rasante en la cabeza de Castillo. Giménez se recompondría y dominaría a Castillo por el resto de la pelea. Los puntajes oficiales fueron 87-83, 86-83.5 y 86-83 todos a favor de Giménez. Fue la primera defensa de Giménez de su título de súper pluma Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo. Completando la cartelera: Victoria Noelia Bustos MD Maria Soledad Capriolo 6 asaltos pesos welter Franco Ezequiel Acosta KOT 3 Franco Rodrigo Quintero 6 rondas pesos crucero Diego Maximiliano KOT 6 Ramello Sebastian Gabriel Chaves 6 asaltos pesos welter Santiago Damian Sanchez TKO 4 Walter Dario Diaz 4 asaltos pesos welter Alan Abel Chaves KOT 4 Sergio Alejandro Rodríguez 4 asaltos superligeros Osvaldo Rivero promovió el evento con TyC Sports televisando Shakur vence a Nakathila y gana el título interino de la OMB en Las Vegas El excampeón Pedraza vence a Rodríguez en Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.