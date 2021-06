El excampeón Pedraza vence a Rodríguez en Las Vegas El ex campeón mundial de dos divisiones José “Sniper” Pedraza (29-3, 14 KOs) vencio con un nocaut técnico en el octavo asalto sobre el previamente invicto Julian “Hammer Hands” Rodríguez (21-1, 14 KOs) en la co-estelar de peso welter junior en el evento de Stevenson-Nakathila el sábado por la noche en The Theatre en Virgin Hotels Las Vegas. Pedraza realmente fue un francotirador esta noche, separando a Rodríguez con tiros de precisión. Rodríguez permaneció en su taburete después del octavo asalto. “Mi experiencia fue demasiado para él”, dijo Pedraza. “Tenía más hambre que él, y él era sólo un obstáculo más en mi camino para convertirme en campeón mundial de tres divisiones. Ese es mi objetivo … a medida que avanzaba la pelea, pude verlo debilitarse y aproveché ”. “Quiero que todos los grandes nombres de las 140 libras. Con esta actuación, envié un mensaje a esos grandes nombres. El ‘Sniper’ está de caza. Quiero hacer historia para Puerto Rico ”. En el momento del paro, Pedraza estaba arriba 77-75 en las tres tarjetas. En su primera pelea en más de 18 meses, el peso ligero junior Tyler McCreary (16-2-1, 7 KOs) fue molestado por el veterano Manuel Rey Rojas (21-5, 6 KOs) en un combate a ocho asaltos. Las puntuaciones fueron 79-73, 80-72, 80-72. El invicto peso welter junior John “El Terrible” Bauza (15-0, 6 KOs) logro un espectacular KO en el segundo asalto sobre Christon Edwards (12-3, 6 KOs). Bauza derribó a Edwards al final de la primera ronda. Dos caídas rápidas más en el segundo round lo terminaron. El tiempo era: 40. El invicto peso welter de 18 años Xander Zayas (9-0, 7 KOs) anotó un nocaut técnico en el tercer asalto sobre “Lethal” Larry Fryers (11-4, 4 KOs). Zayas sacudió a Fryers en la tercera ronda y consiguió la detención del árbitro con una serie de golpes. El tiempo era 1:02. En una batalla de pesos ligeros junior invictos, Bryan Lua (8-0, 3 KOs) ganó una decisión unánime en seis asaltos sobre Frevian González (4-1, 1 KO). Las puntuaciones fueron 58-56, 60-54, 60-54. El peso mediano Troy “Transformer” Isley se movió a 2-0, 1 KO, ganando por nocaut técnico en el cuarto asalto contra LaQuan Evans (4-2, 2 KOs). Extraña parada por parte del árbitro Russell Mora con 34 segundos para el final del combate. Evans no resultó herido en absoluto. El peso welter Kasir “Mazzi” Goldston (3-0, 1 KO) superó por puntos a Maurice Anthony (3-2, 3 KOs) en un combate a cuatro asaltos. 40-36 3x. El peso welter Jahi Tucker (4-0, 2 KOs) superó por puntos a Ysrael Barboza (3-2-1, 3 KOs) en un combate a cuatro asaltos. 40-36 3x. Resultados desde Santa Fe, Argentina Ponce KOs Ritson en eliminatoria de la FIB en Inglaterra

