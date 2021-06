Ponce KOs Ritson en eliminatoria de la FIB en Inglaterra En una eliminatoria de peso welter junior de la FIB, el invicto # 5 clasificado Jeremias Ponce (28-0, 18 KOs) venció con un nocaut en el décimo asalto sobre el clasificado # 6 Lewis Ritson (21-2, 12 KOs) el sábado por la noche en el Vertu Motors Arena en Newcastle. , Inglaterra. Ponce tuvo un gran primer asalto castigando a Ritson y controló gran parte de la pelea después de eso. Ponce derribó a Ritson en la décima ronda. La esquina de Ritson tiró la toalla. El árbitro tiró la toalla y ordenó que continuara la pelea. Ponce golpeó a Ritson en la lona dos veces más antes de que finalmente se detuviera la pelea. El tiempo era 1:24. Ponce se convierte en el retador obligatorio de la FIB para el campeón indiscutible Josh Taylor. El invicto WBO # 3, IBF # 8 peso súper gallo Thomas Patrick Ward (30-0-1, 4 KOs) superó por puntos a Edy Valencia Mercado (17-6-6, 5 KOs) en un choque de diez asaltos de peso pluma. Ward fue derribado en el quinto round pero por lo demás hizo las cosas a su manera en una decisión unánime mayormente aburrida 97-93, 98-92, 98-92. El invicto luchador de peso pesado Alen Babic (7-0, 7 KOs) noqueó brutalmente a Damian Chambers (11-2, 7 KOs) en la tercera ronda. Un gancho de izquierda terminó con Chambers. Babic es crudo e implacable. Emocionante luchador. El peso pesado Solomon Dacres (2-0, 1 KO) detuvo a Álvaro Terrero (5-12-2, 3 KOs) en la cuarta ronda. El ex destacado de peso súper welter del equipo GB, Cyrus Pattinson, ganó su debut profesional en un choque de peso súper welter a seis asaltos con un KO en el segundo asalto sobre Yoncho Markov (4-3, 2 KOs). Entrevista exclusiva: Héctor Camacho Jr.

