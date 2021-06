Entrevista exclusiva: Héctor Camacho Jr. Por Jeff Zimmerman Fightnews.com® se encontró con el gran Héctor Camacho Jr. mientras se prepara para enfrentarse a la leyenda Mexicana Julio César Chávez Sr. en una exhibición de seis asaltos el 19 de junio en el Estadio Jalisco en Guadalajara, México – Tributo a los Reyes. Camacho Jr.habla con entusiasmo sobre su padre, quien luchó contra Chávez en 1992 y cómo fue crecer como su hijo. También compartió el amor que recibió de otras leyendas puertorriqueñas como Juan Manuel López y Félix “Tito” Trinidad después de que su padre fuera asesinado en Puerto Rico hace casi 10 años. Camacho Jr. continúa llevando el legado de “Macho Time” en honor a su padre dondequiera que vaya, especialmente cuando retribuye a la comunidad para ayudar a los jóvenes que buscan orientación. Andreev derrota a Fonseca por el Gold de la AMB

