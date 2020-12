El ex campeón Japonés Takayama regresa con triunfo después de 4 años Por Joe Koizumi El ex campeón mundial de las 105 libras, el japonés Katsunari Takayama de 36 años (32-8-1-1NC, 12 KOs), regresó exitosamente después de una pausa tan larga como cuatro años y cuatro meses cuando derrotó a su compatriota peso mosca ligero # 11 del CMB, Reiya Konishi (17-3, 7 KOs) el domingo en Osaka, Japón, por decisión casi blanqueada en seis asaltos (60-54, 59-55 dos veces). Konishi, de 27 años, un favorito antes de la pelea, sufrió otra derrota luego de no ganar el cinturón de las 108 libras de la FIB ante el nicaragüense Félix Alvarado en mayo pasado. Takayama hizo el mejor uso de su juego de pies característico para confundir y desconcertar al golpeador Konishi, acumulando puntos constantemente con su velocidad y habilidades. Konishi intentó avanzar y alcanzar al veterano de pies ligeros, pero Takayama obviamente fue demasiado rápido y rápido para él. Es como un juego de Tom y Gerry. Katsunari, mientras ostentaba el cinturón de la OMB de las 105 libras, renunció al título y se retiró profesionalmente para participar en los Juegos Olímpicos y ganar la medalla de oro en abril de 2017. Le tomó un año y medio a la organización amateur japonesa aprobar finalmente ex -campaña amateur del campeón mundial Takayama en septiembre de 2018. Takayama ganó su primer concurso amateur en julio de 2019, pero inesperadamente perdió ante un novato amateur llamado Teru Utsu por puntos en el primer combate del torneo nacional para eliminar al representante japonés para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en agosto del año pasado. El cabizbajo Katsunari anunció que colgaría los guantes para siempre justo después de esta derrota, pero volvió a cambiar de opinión. Fue en marzo que Takayama hizo un sorprendente anuncio de que volvería de nuevo profesionalmente, y la JBC aprobó su regreso a las filas pagadas. Su primer regreso con Reiya Konishi de clasificación mundial estaba originalmente programado para el 23 de noviembre, pero Konishi dio positivo en la prueba de PCR COVID-19, por lo que se pospuso abruptamente a pesar de su pesaje exitoso. Reprogramado después de aproximadamente un mes, Konishi no pareció recuperarse por completo y no pudo mostrar su agresividad habitual solo para ser víctima de la velocidad superior de Takayama a pie y con la mano. ¿A dónde irá Takayama, todavía ambicioso? Él dice: “Deseo ganar otro cinturón en la categoría de 108 libras del gobernante de la AMB Hiroto Kyoguchi”. Buena suerte. Promotor: Promociones Green Tsuda. Alvarado defenderá el cinturón de la AMB el sábado en Dallas, Texas Concepción apunta a Dalakian

