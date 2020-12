Alvarado defenderá el cinturón de la AMB el sábado en Dallas, Texas René Alvarado y Roger Gutiérrez se enfrentarán este sábado en el American Airlines Center, en Dallas, Texas, para disputar el título superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que ostenta Alvarado. La pelea será una revancha, luego de que Alvarado derrotara a Gutiérrez por KO en julio de 2017. Alvarado hará la primera defensa del cinturón que ganó el pasado 23 de noviembre, en Indio, California, cuando destronó al ex campeón, Andrew Cancio, en una contundente actuación. El “Gemelo” es un veterano de mil batallas que ha peleado contra rivales duros y entre victorias y derrotas siempre regala al público peleas con buena acción, por lo que esta vez no se espera que sea diferente. Para Gutiérrez será una pelea muy importante. El Venezolano se preparó en Medellín en un duro campo de entrenamiento y tiene el objetivo de ganar el campeonato que le prometió a su madre, quien acaba de fallecer en noviembre. “The Kid” sufrió la primera derrota profesional de su carrera ante Alvarado cuando tenía 22 años, pero desde entonces ha hecho 11 apariciones, de las cuales ha ganado nueve, incluido un nocaut en el primer asalto ante el candente prospecto Rocky Hernández. La pelea sería la pelea co-principal de la noche, que contará con un duelo de peso ligero entre Ryan García y Luke Campbell. Alvarado llega a su primera defensa del cinturón con récord de 32 victorias, 8 derrotas y 21 KOs, mientras que Gutiérrez tiene 24 victorias, 3 derrotas, 1 empate y 20 KOs. Mauricio Sulaimán: Lo mejor del boxeo para 2021 El ex campeón Japonés Takayama regresa con triunfo después de 4 años

