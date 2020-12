Mauricio Sulaimán: Lo mejor del boxeo para 2021 Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / Opinión El Heraldo de México Ésta es la última columna de este 2020, que será recordado por todos como una que cambió la vida tal y como la conocemos. Un virus llamado COVID-19 sacudió a la humanidad, y nos ha llevado a límites de resistencia de todos los sentidos. Y como lo hacen los pugilistas, estamos aprendiendo a boxear al virus con estrategia, y lo venceremos en 2021. En una tradición que tenemos de Lo Mejor del Año para premiar, los invito a participar en: wbcboxing.com/best2020/index.php/votacion/vote. NOMINACIONES VARONILES

NOCAUT DEL AÑO A. Povetkin vs. D. Whyte.

T. Fury vs. D. Wilder 2.

J. Zepeda vs. I. Baranchyk.

R. García vs. F. Fonseca.

J. Charlo vs. J. Rosario.

I. Makabu vs. O. Durodola. PELEA DEL AÑO D. Wilder vs. T. Fury 2.

S. Álvarez vs. C. Smith.

V. Lomachenko vs. T. López.

E. Spence vs. D. Garcia.

J. F. Estrada vs. C. Cuadras.

W. Menayothin vs. P. Pradabsri. Alvarado defenderá el cinturón de la AMB el sábado en Dallas, Texas

