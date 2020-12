Boxeo en Filadelfia el 16 de enero El prospecto invicto de peso gallo Dylan Price (11-0, 8 KOs) comienza el Año Nuevo como cabeza de cartel en revancha al veterano Samuel Gutiérrez (16-28-6, 6 KOs) en una pelea de seis asaltos el 16 de enero en el Elevations Event. Center (51 9th Street) en Chester, Pennsylvania, a las afueras de Filadelfia. El evento es promovido por RDR Promotions. RDR Promotions es el único promotor de Filadelfia que organizó con éxito un evento durante el cierre de Covid-19. Este será el tercer programa promovido por RDR Promotions y el segundo durante el período de restricción de Covid-19. RDR organizó un evento exitoso el 7 de noviembre en The 2300 Arena en Filadelfia. Price tomó una decisión unánime en ocho asaltos sobre Gutiérrez el 27 de julio de 2019 en Baltimore, Maryland. En la co-estelar de seis asaltos, Shinard Bunch de peso welter junior (10-1, 9 KOs) se enfrenta a Dieumerci Nzau (11-13, 8 KOs) en una pelea de peso welter junior. También en una pelea de seis asaltos, Nafear Charles (5-0, 5 KOs) de Filadelfia se enfrenta a un oponente para ser nombrado en una pelea de peso ligero. Se puede comprar una cantidad muy limitada de boletos por $ 150 para asientos en el escenario; $ 125 para Ringside y $ 100 para General, y se pueden comprar en [email protected] o de los luchadores en la tarjeta Todos los protocolos de Covid 19 se aplicarán, incluido el uso de una máscara en todo momento y se requiere una identificación. Beterbiev es diagnosticado con Covid19 y defensa ante Deines es aplazada nuevamente Mauricio Sulaimán: Lo mejor del boxeo para 2021

