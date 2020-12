Concepción apunta a Dalakian Luis “El Nica” Concepción no ha tenido una temporada diciembre como nadie. El campeón interino de peso mosca de la AMB sabe que el 2021 va a ser un año muy importante para su carrera y por eso no ha salido del gimnasio, con la intención de estar preparado para grandes desafíos. El panameño ha visto su carrera afectada por la pandemia y solo pudo actuar una vez este año. Sin embargo, esa pelea fue muy importante ya que tuvo lugar durante un festival KO Drugs en el que noqueó al colombiano Rober Barrera para ganar el cinturón interino negro y oro. “Lo estoy dando todo para poder pelear a principios de 2021 y defender mi título interino. Estoy muy motivado ”, dijo el campeón, que actualmente entrena con Rigoberto Garibaldi. “El año 2020 fue muy difícil porque solo tuve una pelea, en la que me coroné campeón interino, y no peleo desde febrero. Durante el año me ofrecieron varias peleas pero la situación no me permitía estar en forma y por eso tuve que rechazarlas. Lo bueno es que el boxeo está regresando y hay más cartas de boxeo. Lo que quiero el próximo año es pelear contra Dalakian y perseguir su título de la AMB ”, dijo el peleador de 35 años. “Nica” es uno de los grandes boxeadores Panameños de los últimos años y en este momento de su carrera solo quiere grandes desafíos. Ya se prepara para tener un gran 2021 y su trabajo en el gimnasio será el que hable por él. El ex campeón Japonés Takayama regresa con triunfo después de 4 años Resultados desde Los Ángeles

