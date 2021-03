El ex campeón Firat Arslan regresa al ring a los 50 años Firat Arslan, un ex campeon mundial de peso crucero de la AMB de 50 años (47-9-3, 32 KOs) regresa el sábado por la noche contra el ex retador al título mundial de 43 años Gusmyr Perdomo (26-9, 17 KOs) en la Sportschule Firat Arslan en Göppingen, Alemania. Debido a las regulaciones por el Coronavirus, no se permite la asistencia de espectadores al evento. Arslan peleó por última vez en febrero de 2020, perdiendo por nocaut técnico ante el campeón de IBO Kevin Lerena cuando su propio promotor en ese momento tiró la toalla, para gran disgusto de Arslan. Kyoguchi en Dallas para defender el titulo minimosca de la AMB

