Shields derrota a Dicaire y es campeona indiscutible de las 154 libras La invicta de peso súper welter Claressa Shields (11-0, 2 KOs) vencio con una decisión unánime en diez asaltos sobre Marie-Eve Dicaire (17-1, 0 KOs) para convertirse en campeona mundial indiscutible WBC / AMB / IBF / WBO de las 154 libras el viernes por la noche ante 375 fanáticos en el Dort Financial Center en Flint, Michigan. Shields acechaba implacablemente a Dicaire en una pelea unilateral. Las puntuaciones fueron 100-90 3x. Shields fue previamente campeona femenina indiscutible en peso mediano. Ella dice que ahora se mudará a MMA en el verano. “No puedo estar enojada por mi desempeño”, dijo Shields después de la pelea. “Ella seguía dándome codazos y cabezazos. Intenté el nocaut y casi lo tengo un par de veces, pero tenemos dos minutos y el árbitro no lo rompe cuando me sostiene y me da un codazo. Estoy feliz pero todavía quería el nocaut. Simplemente no tuve suficiente tiempo. Al final del día, soy la nueva campeona indiscutido en las 154 y la primera boxeadora en ser campeona indiscutible dos veces “. Shields dijo que estaba feliz de haber logrado su último pedazo de historia frente a su familia y amigos en Flint, incluso si la pandemia significó muchos menos fanáticos presentes. “Con Covid, no podríamos tener una capacidad completa. Hay 300 aquí y esa es la capacidad del día, así que tenemos la casa llena. No podríamos tener plena capacidad, pero sé que si pudiéramos tenerlo, habríamos tenido 6000 personas aquí. Estoy feliz de haber podido hacerlo aquí (en Flint). Empecé a boxear aquí en Berston Fieldhouse a los 11 años. Ni en un millón de años pensé que estaría en PPV y lucharía por un título indiscutible y sería una de las estrellas más grandes del boxeo. Solo quería ganar una medalla de oro olímpica. Dios me ha dado dos medallas olímpicas. Ahora tengo 12 cinturones de campeonato. No se siente real decir indiscutible dos veces “. Cuando se le preguntó acerca de dos de sus rivales restantes en el boxeo, su compañera superestrella Katie Taylor de Irlanda y su antigua conquistadora en los aficionados, Savannah Marshall del Reino Unido, Shields rebosaba de confianza. “Katie Taylor no es la preocupación. 147 libras es. Tendrían que pagarme mucho para perder mi trasero y bajar a 147. Al final del día, soy una mujer. No tengo pechos grandes, pero tengo un bonito trasero, así que ven con esa masa y estaré allí. Al menos un millón y estaré allí. “Savannah Marshall no puede joderme. Hagámoslo real. Savannah Marshall, ganaste una decisión afortunada cuando éramos niños. También Londres fue sede de los Juegos Olímpicos. Si quieres regodearse de haberme ganado 14 puntos a 8… vamos ahora. Y luego me convertí en campeona mundial en tres divisiones diferentes y ella se rompió. Ella sabe que no puede y nunca podrá follar conmigo. Ella puede venir a América. Iré al Reino Unido. Podemos ir a México. Podemos ir a cualquier parte y la joderé. Ella lo sabe. Ella me tiene miedo. Savannah Marshall puede conseguirlo. Dígale a Eddie Hearn que vino ese loco 250K. Dile que venga con 500K … 750K si quiere que vaya al Reino Unido y enfrente a su chica. Págame.” Shields lanzó 409 golpes en la pelea y conectó 128, incluido el 34.9% de sus golpes de poder. Dicaire lanzó 263 golpes a cambio, pero conectó solo 31. * * * En un choque por el campeonato de peso pesado de plata femenino del WBC, Danielle Perkins (3-0, 1 KO) logro una decisión unánime en ocho asaltos sobre Monika Harrison (2-2, 1 KO). Perkins, de 38 años, superó en trabajo a Harrison, de 37, por un amplio margen para ganar 80-72 3x. Perkins tiene ahora 2-0 contra Harrison. “Pido disculpas por no haber conseguido un nocaut. Te juro que la próxima vez volveré y te lo daré, Flint ”, dijo Perkins, después de la pelea. “Monika hizo algunos ajustes esta vez. La golpeé con unos sólidos martillos y esa chica se mantuvo de pie, así que felicitaciones para ella … Quiero ser la campeona indiscutible de peso pesado del mundo ”, continuó Perkins. “Quiero ser el mejor que hayas visto”. * * * En peso gallo Jamie Mitchell (6-0-2, 4 KOs) ganó por nocaut técnico en el quinto asalto sobre Noemi Bosques (12-16-3, 2 KOs). Paro por piedad por parte del árbitro. Hora 1:49. “Solo estaba dividido en zonas. Estaba haciendo lo que fuera apropiado para el momento ”, dijo Mitchell, después de la pelea. “Así es como obtuve el nocaut. Gracias a mis entrenadores y gracias a Claressa Shields por ponerme en esta cartelera. Este es un momento inolvidable para las mujeres ”. * * * En peso gallo Marlen Esparza (9-1, 1 KO), medallista de bronce olímpico de 2016, tomó una decisión unánime en seis asaltos sobre Shelly Barnett (4-4-2, 0 KOs). Las puntuaciones fueron 60-54, 60-53, 60-53. “Sabíamos que era fuerte y más grande”, dijo Esparza. “Quería a alguien con más peso porque nunca peleo por encima de las 112 libras. y creo que lo manejé bien. Estoy feliz por cómo se desarrolló todo. Estoy feliz de haber sido parte de este evento y volver a trabajar con Claressa ”. Alamo derrota a Beltrán en Kissimmee y permanece invicto El ex campeón Firat Arslan regresa al ring a los 50 años

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.