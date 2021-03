Alamo derrota a Beltrán en Kissimmee y permanece invicto El invicto peso welter junior de la OMB # 9 Yomar “The Magic” Alamo (19-0-1, 12 KOs) vencio con una decisión unánime en diez asaltos sobre Jesús Alberto “Barreterito” Beltrán (17-4-2, 10 KOs) el viernes por la noche en el Centro de eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. El ingenioso Alamo superó al Beltrán que cargaba duro para ganar una pelea entretenida por puntuaciones de 98-92, 96-94, 97-93 para reclamar el título latino vacante de la OMB. Arslan a los 50 años regresa con triunfo por KO en Alemania Shields derrota a Dicaire y es campeona indiscutible de las 154 libras

