Arslan a los 50 años regresa con triunfo por KO en Alemania El ex campeón de peso crucero de la AMB, de 50 años, First Arslan (48-9-3, 33 KOs) regresó al ring el sábado por la noche con un KO en el tercer asalto contra el ex retador al título mundial de 43 años Gusmyr Perdomo (26-10, 17 KOs) en la Sportschule Firat Arslan en Göppingen, Alemania. Perdomo estaba más ocupado, pero los golpes más duros de Arslan estaban “moviendo” a Perdomo. Un aplastante gancho de izquierda de Arslan al hígado en la tercera ronda derrumbó a Perdomo y lo derribó para la cuenta. Debido a las regulaciones del Coronavirus, no se permitió la asistencia de espectadores al evento y hubo largas demoras entre las peleas por “ventilación y limpieza”. El peso crucero Huseyin Cinkara (15-0, 12 KOs) logro un nocaut técnico en el tercer asalto contra Francisco Benítez (16-8, 13 KOs). Un uppercut de derecha envió a la lona a Benitez, de 40 años. Venció la cuenta, pero parecía angustiado y la pelea fue descartada. Cuatro derrotas consecutivas por KO para Benitez. El peso pesado Ali Kiydin (13-1, 12 KOs) vencio con un nocaut técnico en el primer asalto sobre Pablo Magrini (19-7-1, 15 KOs). Kiydin conectó un gancho de izquierda que derribó a Magrini. Cuando se levantó, se tambaleó por todo el ring y la pelea se detuvo. Cinco derrotas consecutivas por KO para Magrini, de 42 años. Resultados desde Argentina Alamo derrota a Beltrán en Kissimmee y permanece invicto

