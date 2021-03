Resultados desde Argentina El superligero Nicolás “Nico” Demario (14-4-2, 8 KOs) logro un explosivo KO en el tercer asalto sobre Lucas Rojas (3-5-1, 0 KOs) el sábado por la noche en Argentina en un evento promovida por Chino Maidana Promotions en asociación con la AMB. Fue una pelea de buena acción hasta que una devastadora mano derecha de Demario puso a Rojas de espaldas durante varios minutos. Al final, Rojas se recuperó y pareció estar bien. En la pelea co-estelar, el peso mediano Francisco “El Bebu” Verón (3-0, 3 KOs) ganó por nocaut técnico en el segundo asalto sobre Dario Carrizo (1-5-1, 1 KO). El peso mediano Alexis “El Terrible” Torres se movió a 3-0, 3 KOs) después de un nocaut técnico en el sexto asalto contra el debutante profesional Daniel Zavala. Otros resultados:

Hernán Comezaña G6 Cristian Reggiardo (peso welter)

Alejandro Farias G4 Amed Reguera (peso gallo) Resultados de Entre Rios, Argentina Arslan a los 50 años regresa con triunfo por KO en Alemania

