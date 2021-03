Resultados de Entre Rios, Argentina En un evento principal programado a nueve asaltos, el superligero Andrés Ramón Tejada (9-1-2, 2 KOs) noqueó a su compatriota Jorge Abel Bermúdez (7-2, 3 KOs) en el tercer round para ganar el título vacante de la AMB Fedebol el sábado por la noche. en el Complejo Termal Vertiente de la Concordia, Concordia, Entre Rios, Argentina. Tejada cayó en el primer round pero regresó en el segundo round. Tejada sorprendió a Bermúdez en el tercer round con una combinación estándar de 1-2 que envió a Bermúdez a estrellarse contra la lona. Venció la cuenta, pero inmediatamente cayó de cara a las cuerdas por sí mismo. Apareció de pie y sin equilibrio. El árbitro correctamente detuvo la pelea inmediatamente. Completando la cartelera… Fernando Daniel Cancino UD Diego Alberto Chaves 6 rounds pesos welter Juan Cruz Cacheiro MD Duval Elias Palacio 6 rounds pesos semipesados Leandro Jose Blanc UD Santiago Prado 6 rounds supermosca Jose Angel Gabriel Rosa KOT 1 Milton Ivan Pasquini 4 rds superligeros 6 rounds * * * OR-Osvaldo Rivero con transmisión de TyC Sports Benavidez: puedo vencer y detener a Canelo Resultados desde Argentina

