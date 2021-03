Benavidez: puedo vencer y detener a Canelo Por TMZ.com “¡Noquearé a Canelo! ¡Lo detendré! Se necesitan muchas bolas para decir eso, pero la razón por la que lo digo es porque realmente creo que soy el que puede vencer y detener a Canelo “. Esa es la estrella emergente del boxeo de 24 años, David Benavidez, enfrentándose verbalmente al boxeador número uno libra por libra del mundo, la megaestrella Canelo Álvarez. TMZ Sports habló con Benavidez, quien se enfrentará a Ronald Ellis el 13 de marzo en Showtime, sobre su lista de éxitos en el boxeo … y DB va a la caza mayor. “El escenario soñado es pelear con [Jermall] Charlo justo después y luego con Caleb Plant y luego con Canelo. Ese es el escenario soñado, pero la realidad de hacer que eso suceda es muy difícil “. Canelo, de 30 años, tiene marca de 55-1-2… y obviamente tiene mucha más experiencia. Pero, Benavidez – que mide casi 6’2 ″ (grande para la división de 168 libras) – es un tipo rudo en el ring … y nunca ha perdido una pelea profesional (23-0, 20 KO’s). Es por eso que está todo menos conmovido por la perspectiva de entrar en el círculo cuadrado con Álvarez. “Las mejores personas [de Canelo] pelearon, simplemente parece que le tienen miedo y lo respetan demasiado, pero yo, ¡me siento como un león joven y hambriento! Necesito esa pelea porque quiero mostrarles a los fanáticos lo bueno que soy en realidad “. Y Benavidez dice que Canelo puede intentar esquivarlo … pero tarde o temprano, esto se va a ir abajo, nos guste o no. “Intentará evitarme el mayor tiempo posible, pero siento que al final del día, esta pelea será demandada”, dice Benavidez. “No solo por mí, sino por todos. Todo el mundo va a querer verlo porque después de vencer a Billy Joe Saunders y Caleb Plant, ¿quién más le queda para pelear además de David Benavidez? Resultados de Entre Rios, Argentina

