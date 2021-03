Kyoguchi en Dallas para defender el titulo minimosca de la AMB Por Joe Koizumi

Fotos de Watanabe Gym El invicto supercampeón de las 108 libras de la AMB, Hiroto Kyoguchi (14-0, 9 KOs), Japón, se fue a Dallas TX hoy (viernes) para participar en su primera vez en el extranjero para defender su cinturón contra el mexicano # 10 Aragon Vegas (14-3- 1, 8 KOs) en el American Airlines Center el 13 de marzo. Kyoguchi, haciendo su tercera defensa de su segundo cinturón mundial, dijo a través de una entrevista en línea: “Estoy feliz de luchar en los Estados Unidos bajo esta situación de pandemia. Espero mostrar un buen desempeño allí “. Este es también su primer compromiso bajo el acuerdo promocional con Matchroom Boxing. Buena suerte. Adams noquea a Bohachuk en ocho en Puerto Rico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.