Adams noquea a Bohachuk en ocho en Puerto Rico El ganador de “Contender”, ex retador al título mundial y actual # 7 del WBC en el peso mediano Brandon “The Cannon” Adams (22-4, 14 KOs) anotó un espectacular KO en el octavo asalto sobre el previamente invicto WBC # 7, IBF # 9 de peso superwelter Serhii “El Flako” Bohachuk (18-1, 18 KOs) el jueves por la noche en un ring al aire libre erigido afuera del Gimnasio Felix Pintor en Guaynabo, Puerto Rico. Bohachuk parecía encaminarse a la victoria cuando Adams explotó un gancho de izquierda en su barbilla y lo derribó para terminarlo. En el momento del paro, Adams estaba detrás 69-63, 68-64, 68-64. El tiempo era 2:47. “Era un tipo duro”, dijo Adams. “Sacó otro lado de mí que sabía que estaba dentro. Tuve que cavar profundamente esta noche y usar toda la fuerza que tenía para conectar con uno de esos golpes del cañón. “Fue una pelea muy dura allí esta noche. El anillo estaba mojado. El árbitro estaba en mi contra esta noche. Fue una batalla cuesta arriba. Soy un peleador explosivo y no pude aprovechar eso porque no tenía las piernas debajo de mí porque el ring estaba mojado. Pero a pesar de que estaba irritado, el espectáculo debía continuar. Soy un profesional. Tengo que averiguar cómo conseguir la W y eso es lo que tenía que hacer. Estoy agradecido por la victoria. Amaba a Puerto Rico, todos aquí me abrazaron con amor ”. El entrenador en jefe de Bohachuk, Manny Robles, dijo: “Pensé que estaba dominando la pelea. Le dije que tuviera cuidado con ese gancho de izquierda. Le dije que si quitaba ese gancho de izquierda, él controlaría la pelea. Serhii necesita un par de asaltos para calentar, pero se veía bien y su defensa realmente estaba mejorando hasta ese nocaut “. Kyoguchi en Dallas para defender el titulo minimosca de la AMB Roy Jones Jr. dice que 'probablemente' volverá a pelear

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.