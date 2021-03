Roy Jones Jr. dice que ‘probablemente’ volverá a pelear Por TMZ.com Roy Jones Jr., de 52 años, dice que está listo para otro combate de boxeo después de esa guerra con Mike Tyson, y está mirando a una leyenda de UFC. Roy tiene la mirada puesta en la superestrella de 45 años Anderson Silva, considerado uno de los mejores atletas de MMA de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué Silva … y no una revancha con Iron Mike? “Creo que [Mike Tyson] va a pelear con Evander Holyfield”, dijo Jones … “Lo que estoy pensando es que probablemente pelearé con alguien más”. “Hablando sinceramente … mi próxima pelea de sueño probablemente será Anderson Silva”. Roy dice que ha estado tratando de encerrar una pelea con Silva durante años, pero el momento finalmente parece correcto. “Anderson está disponible ahora, yo estoy disponible ahora. Entonces, hemos querido boxear durante mucho tiempo. ¡¿Por qué no Anderson y yo salimos y nos lo ponemos para la gente ?! “ Silva fue un excelente delantero en su apogeo, y como señala RJJ, Anderson tuvo una temporada como boxeador profesional antes de cambiarse a MMA. En otras palabras, “Él sabe cómo boxear profesionalmente”. Anderson acumuló un récord de 34 y 11 en MMA, con victorias sobre tipos como Dan Henderson, Forrest Griffin, Vitor Belfort, Rich Franklin y más. Jones dice que no hay duda de que venceria a Silva si los dos pelearan durante los mejores años de Roy – “pero ahora que soy mayor y soy mayor que él … es algo bueno para mirar ahora porque creo que sus posibilidades son mejores ahora que lo fueron antes “. ansmisión de la AMB desde Argentina el sábado

