ansmisión de la AMB desde Argentina el sábado La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) continúa apoyando el deporte en diferentes regiones y el 6 de marzo transmitirá en vivo en su canal de YouTube el evento que se realizará en Argentina organizado por Chino Maidana Promotions. Un total de seis peleas se transmitirán en vivo. En el evento principal, el uruguayo Eduardo Javier Abreu (11-1-1, 7 KOs) aparecerá en una pelea de peso ligero de ocho asaltos para enfrentar a un oponente por anunciar. Mientras tanto, Francisco Daniel Verónica se enfrentará a Dario Manuel Carrizo en la categoría de peso mediano en una pelea de seis asaltos. En la división superligero, Nicolás Pablo Demario y Maximiliano Guerra pelearán seis asaltos, y Guillermo Comezaña y Nahuel Rojas pelearán en la misma categoría y en el mismo número de asaltos. Otro combate será entre Davis Requena y Alejandro Farías, quienes pelearán cuatro asaltos en la división de peso gallo. El evento se abrirá con una pelea de peso welter a cuatro asaltos entre Cristian Reggiardo y Oscar Mansilla. En los próximos días, la organización pionera brindará información sobre la transmisión, horarios y otros detalles a través de sus redes sociales. Benavidez apunta a KO temprano contra Ellis

