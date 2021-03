Benavidez apunta a KO temprano contra Ellis El dos veces campeón mundial David Benavídez (23-0, 20 KOs) se enfrenta a Ronald Ellis (18-1-2, 12 KOs) en una eliminatoria por el título de peso súper mediano del WBC a 12 rounds el 13 de marzo en Showtime desde Mohegan Sun Arena en Uncasville. Connecticut. “Tuve un campamento increíble en Big Bear y este es el más fuerte que he sentido, así que estoy buscando una parada anticipada contra Ellis”, dijo Benavidez. “Me alegro de que esta sea una eliminatoria del título y será un paso más para volver a ser campeón mundial”. La transmisión también presenta a los pesos ligeros Isaac Cruz (20-1-1, 15 KOs) y Matías Romero (24-0, 8 KOs) en una pelea de 12 asaltos en el evento principal. Un asunto de peso súper welter a 10 asaltos entre Terrell Gausha (21-2-1, 10 KOs) y Jamontay Clark (15-1-1, 7 KOs) abrirá el espectáculo. ansmisión de la AMB desde Argentina el sábado Anuncian Undercard de Estrada-Chocolatito

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.