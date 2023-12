El #1 del WBC, Sandor Martin, gana por KO y busca a Haney El clasificado superligero #1 del WBC Sandor Martin (42-3, 15 KOs) noqueó a Mohamed El Marcouchi (29-4, 12 KOs) en el cuarto asalto el sábado por la noche en el Palasport Le Cupole en Turín, Italia. Martin derribó a Marcouchi en la segunda ronda y lo dejó listo para la cuenta en la cuarta ronda. Eran las 2:02. Después de la pelea, Martin, quien es el retador obligatorio oficial del CMB, inmediatamente llamó al recientemente coronado campeón del CMB, Devin Haney. Super prospecto panameño Miniel se mantiene invicto Like this: Like Loading...

