Super prospecto panameño Miniel se mantiene invicto Por Héctor Villarreal El super prospecto panameño de peso ligero Jonathan Miniel (4-0, 4 KOs) se sobrepuso a una caída para detener al colombiano Luis Fabra (7-6,4 KOs) en el evento principal del espectáculo “Boxeo del Patio” promovido por Laguna Premium la noche del viernes para cerrar la temporada de boxeo del 2023 en Panamá. Miniel mandó a la lona a Fabra en el primer round pero un fuerte gancho de derecha del colombiano derribó sorpresivamente al local en el segundo. Con las tarjetas igualadas, Miniel atrapó a Fabra en una esquina neutral con poderosas combinaciones, obligando al visitante a poner un rodillazo en la lona para la cuenta de 10. El árbitro Héctor Afú hizo el conteo total del KO al 1:39 del round 3. El #1 del WBC, Sandor Martin, gana por KO y busca a Haney Paul vence a August en el primer round en Orlando,Florida Like this: Like Loading...

