Paul vence a August en el primer round en Orlando,Florida El popular YouTuber convertido en boxeador de peso crucero Jake Paul (8-1, 5 KOs) aniquiló a Andre August (10-2-1, 5 KOs) en el primer asalto el viernes por la noche en el Caribe Royale Resort en Orlando, Florida. Paul conectó con un brutal gancho que dejó a August boca arriba. Eran las 2:32. En una pelea por los títulos mundial del CMB y interino femenino de peso súper mediano de la AMB, la ex campeona indiscutible Franchon Crews-Dezurn (9-2, 2 KOs) tomó una decisión unánime en diez asaltos sobre la previamente invicta Shadasia Green (13-1, 11 KOs). . Crews-Dezurn, perdedora 8:1, simplemente estaba más ocupada y se alejó 98-92, 97-93, 97-93. El invicto peso súper welter Yoenis Tellez (7-0, 6 KOs) anotó un brutal nocaut en el décimo asalto sobre Liván Navarro (15-2, 9 KOs). Tellez derribó a Navarro en el tercer asalto y lo noqueó con un gancho de izquierda en el décimo asalto. El tiempo era 1:21. El invicto peso pesado Lorenzo Medina (9-0, 8 KOs) se recuperó de una caída en el segundo asalto para detener a Joshua Temple (12-3, 10 KOs) en el sexto asalto. Una andanada de puñetazos provocó la detención del árbitro. El tiempo fue :29. Super prospecto panameño Miniel se mantiene invicto Roy Jones promocionará Legends Casino en Washington Like this: Like Loading...

