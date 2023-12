Roy Jones promocionará Legends Casino en Washington La leyenda del ring Roy Jones Jr., ahora entrenador y promotor, tendrá una selección de sus preciados peleadores encabezando una cartelera del 25 de enero en Legends Casino en Toppenish, Washington. En el evento principal, el invicto Andrew Murphy (7-0, 5 KOs), nacido en Yakima, peleará en una pelea de diez asaltos en peso súper mediano. La campeona de peso welter Ikram Kerwat (13-3, 5 KOs) peleará en el evento co-estelar. El tercero de los peleadores de Jones en la cartelera es el ex medallista de plata de los Juegos de la Commonwealth y los Juegos Asiáticos, el peso ligero Mandeep Jangra (6-0, 4 KOs). Los oponentes están por confirmar. Promovidos por Roy Jones Jr. Boxing, los boletos, con un precio de $60, $50 y $40, ya están a la venta y se pueden comprar en persona en la tienda de regalos del Legends Casino o en línea en Ticketmaster. Mas sobre el vergonzoso incidente en la Convención de la AMB que involucró a Sampson Lewkowicz en Florida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.