Mas sobre el vergonzoso incidente en la Convención de la AMB que involucró a Sampson Lewkowicz en Florida Por. Gabriel F. Cordero Luego de uno de los incidentes más dolorosos y vulgares ocurridos en el mundo del boxeo y en una convención mundial de la organización de boxeo más antigua de la historia, finalmente uno de los involucrados hace una declaración. Lo ocurrido en la convención de la AMB en Florida esta semana ha sido una de las situaciones más bochornosas vistas en la historia reciente del boxeo mundial y más aún entre reconocidos miembros de la familia del boxeo. Es intolerable que los responsables del boxeo y los boxeadores hayan cometido un incidente de conducta tan despreciable y peor aún que los participantes de la convención, incluyendo autoridades, jueces, árbitros y demás personas que se encontraban en el lugar, no sirvieran como mediadores permitiendo que el mundo del boxeo sea ultrajado, irrespetado e incluso despreciado. Estas imágenes han manchado al boxeo y es hora de que todas las partes al menos tengan dignidad y pidan disculpas por lo sucedido así como sus dedos han servido para señalar a los boxeadores cuando caen en el abismo de las situaciones personales cuando ustedes hoy han enviado al boxeo al abismo con su mala educación, falta de respeto y de tolerancia. Sobre el incidente ocurrido el miércoles 13 de diciembre de 2023 en la Convención de la AMB en Orlando que está circulando viralmente en las redes sociales, el promotor Sampson Lewkowicz ha expresado que el peso mediano número 1 de la AMB, el australiano Michael Zerafa, no estuvo involucrado de ninguna manera en el violento altercado. capturado en video. Después de un desacuerdo sobre peleas obligatorias y títulos interinos en la convención, Lewkowicz fue atacado y escupido humillantemente por el hijo del manager de Zerafa, director ejecutivo y fundador de Grant Gloves, Elvis Grant Phillips. Sin embargo, las noticias recientes podrían interpretarse como que vinculan a Zerafa con el tumulto que se produjo y Lewkowicz quiere que se sepa que el luchador no estuvo involucrado en el ataque. De hecho, Zerafa y su prometida se pusieron en contacto con Lewkowicz para expresar sus preocupaciones por el bienestar del veterano promotor de 72 años. Lewkowicz ha presentado cargos de agresión ante la Oficina del Sheriff del Condado de Orange por el cobarde ataque. Roy Jones promocionará Legends Casino en Washington Pulev domina a Wasrzyk en Fight Club OC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.