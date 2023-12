Pulev domina a Wasrzyk en Fight Club OC En un choque de ex retadores al título de peso pesado, Kubrat Pulev (30-3, 14 KOs) anotó una decisión unánime unilateral en diez asaltos sobre Andrezej Wasrzyk (34-3, 20 KOs) el jueves por la noche en The Hangar en Costa Mesa, California. . Pulev presionó la acción y mantuvo un golpe en la cara de Wasrzyk. Wasrzyk luchaba a borbotones y normalmente se movía en reversa. Pulev anotó caídas en la sexta y octava ronda. Las puntuaciones fueron 99-89, 100-88, 100-88. Pulev, de 42 años, anteriormente desafió por los cinturones AMB/FIB/OMB contra Wladimir Klitshko en 2014 y nuevamente contra Anthony Joshua en 2020. Wawrzyk, de 36 años, desafió a Alexander Povetkin por el cinturón de la AMB en 2013. * * * El ex retador al título mundial Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas (24-2-1, 19 KOs) anotó un KO en el tercer asalto sobre José Marruffo (14-13-2, 2 KOs) en una pelea de peso súper welter. Kavaliauskas derribó a Marruffo en el segundo asalto, pero momentos después recibió un corte en el ojo izquierdo por un cabezazo accidental. Kavaliauskas volvió a derribar a Marruffo en el tercer asalto para poner fin al combate. Eran las 2:10. Fight Club OC cerró 2023 con 10 peleas el jueves por la noche en The Hangar en el OC Fair & Centro de eventos en Costa Mesa, California. La apertura de la noche fue Victor Slavinskyi de Los Ángeles 14-2-1 (7KOs) contra Darel Harris 12-23-2 (7KOs) de Texas en un combate de boxeo de peso súper pluma a 8 asaltos que fue un excelente comienzo. Slavinkskyi derribó a Harris temprano en la primera ronda y parecía que iba a ser una noche temprana. Harris estuvo activo, sobrevivió y su estilo molesto le permitió aguantar hasta el cuarto asalto. Finalmente, Slavinkskyi resultó demasiado para Harris y, después de ser bombardeado en el cuarto asalto, el árbitro suspendió el proceso. Pasando a los pesos súper medianos para la pelea número dos, Samuel Arnold 9-0 5KOs de Dallas, empató contra Andrés Martínez 4-0 (1KO) de Guinea en un combate de boxeo programado a seis asaltos. Estos combatientes se involucraron en una competencia que fue tan fea y plagada de asquerosidades, que incluso el árbitro Jack Reiss (quien vio todo como el tercer hombre en el ring) sacudió la cabeza. Asalto tras asalto fue una copia al carbón del último en el que ambos peleadores cargaron, a veces conectaron, pero sobre todo esta pelea fue un juego de “empujame, jala”. Al final, Arnold tomó una decisión en seis asaltos. En la pelea número tres, Egidijus “Mean Machine” Kavaliauskas de Camarillo 23-2-1 (18KOs) se enfrentó a José Marruffo 14-12-2 (2KOs) de Arizona en una pelea de 8 asaltos en peso súper welter. Kavaliauskas hizo una actuación profesional mientras golpeaba a Marruffo durante los primeros 2 rounds. La pelea avanzó al tercer asalto y la “Máquina mala” subió el nivel y detuvo a su enemigo poco después. La pelea número cuatro fue una competencia de peso ligero de 4 asaltos entre Dan Hernandez 3-4 de Riverside contra Parley Jessop 0-1 de Las Vegas. Estos boxeadores salieron al centro del ring y estaba claro que Jessop estaba fuera de control. Al carecer de una defensa sólida, Jessop atrapó la mayoría de los golpes que lanzó Hernández y finalmente fue detenido y derribado en la primera ronda de un juego, pero superó su esfuerzo. Pasando a las MMA para la pelea número cinco, Daniel Park (3-0) de Los Ángeles se enfrentó a Humberto Duarte 5-5 de Arizona en una pelea de 3 asaltos en peso mosca. Park tiene un estilo que agrada al público, pero esta noche tuvo que ser más técnico contra el juego, el enfoque “en la cara” de Duarte. La pelea terminó siendo una partida de ajedrez de 3 rondas en la que Park tomó una decisión sobre Duarte. Después de eso, en una pelea de Tequila Mandala Young Champions, Nate Palencia (1-2) de Riverside luchó contra Dorian Méndez de Los Ángeles 2-0 en un combate de boxeo superligero programado a 4 asaltos. A Palencia le encanta mezclar las cosas, por lo que esta pelea fue a racimos de golpes desde el salto. Resulta que Méndez tampoco es de los que dan un paso atrás, por lo que estos dos pelearon en una cabina telefónica desde el campanazo inicial hasta el final. Al final, Méndez estuvo más ocupado, aterrizó más y superó el juego de Palencia para tomar una decisión en 4 asaltos. Para la pelea número siete, René Moreno (10-0 4KOs) de Las Vegas luchó contra Diulh Olguin 16-33-7 (10KOs) de Oak Hills en una entretenida pelea de 6 asaltos. Estos boxeadores participaron en una competencia altamente táctica durante los sextos asaltos. Cuando comenzó, parecía que podría haber una sorpresa a la vista cuando Olguín derribó a Moreno, pero eso no fue así ya que Moreno boxeó de manera constante y tomó una sólida decisión en seis asaltos. En la octava pelea, el local de Garden Grove Luke Santamaría 14-1-1 (7KOs) luchó contra Cameron Krael de Las Vegas 20-31-3 (7KOs) en una pelea de 6 asaltos en peso welter. Conocido por su dureza, Krael comenzó bien en el primer asalto al conectar una derecha que pareció aturdir a Santamaría. Sin embargo, Santamaría se reagrupó y comenzó a acumular rounds con una agresión más consistente. Krael tenía una mentalidad ofensiva a rachas, pero pasó demasiado tiempo en una postura defensiva que finalmente le costó la vida en la recta final. Al final, Santamaría ganó por decisión en seis asaltos. Con su única derrota ante el gran Sergey Kovalev, Tervel Pulev 18-1 14KOs (hermano de Kubrat) se enfrentó a Dionardo Minor 6-4-2 (2KOs) en una pelea de peso pesado a 6 asaltos en la pelea número nueve. Pulev era todo sonrisas cuando entró al ring contra el juego Minor. La pelea tuvo un ritmo decente, pero ninguno de los dos ejerció mucho control sobre el otro. En la recta final, Pulev estuvo más ocupado, aterrizó un poco más, y eso fue lo que le dio el visto bueno en 6 asaltos 59-64, 60-53, 60-53. Cerrando el espectáculo en la pelea número diez, luchó contra Anthony Joshua, Wladimir Klitschko y Derek Chisora, pero el veterano contendiente de peso pesado Kubrat Pulev 30-3 14KOs de Bulgaria estaba en casa en Fight Club OC cuando se enfrentó a Andrzej Wawrzyk 34-3. (2KOs) de Polonia. Los dos participaron en una competencia técnica de 10 asaltos en la que Pulev derribó a Wawrzyk en los asaltos sexto y octavo. En general, Pulev fue más dominante, pero parecía un caso de lo que Wawrzyk no estaba haciendo versus lo que Pulev estaba haciendo. Al final, Pulev ganó por decisión en 10 asaltos. Fight Club OC regresa en 2024 el 15 de febrero desde The Hangar en OC Fair & Centro de Eventos en Costa Mesa. Boxeo Panameño cierra el 2023 este viernes Like this: Like Loading...

