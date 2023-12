Boxeo Panameño cierra el 2023 este viernes Por Gabriel F. Cordero El Boxeo Panameño cerrará el año 2023 este viernes 15 de diciembre con una noche especial organizada por la empresa Promotora Laguna Premium Boxing de los reconocidos esposos empresarios, el ex super campeón mundial de la AMB, Anselmo “Chemito¨ Moreno y su esposa Rouss Laguna una joven dinámica visionaria familiar cercana del inmortal ex campeón y miembro del IBHOF, Ismael “El Tigre” Laguna que se han mantenido activos de forma continua en los últimos años con eventos protagonizados por peleadores panameños. Los esposos Moreno-Laguna han contribuido enormemente a mantener la actividad en el boxeo panameño y a la vez parte de la recaudación de sus eventos son destinados a causas especiales en apoyo a la sociedad panameña y principalmente en la lucha contra el cáncer y la protección de la infancia. El evento principal esta a cargo del puertorriqueño Jedrier Reyes-Cosme (6-0, 3 KOs) y el colombiano Juan Coronel (6-2, 5 KOs) por el campeonato continental minimosca de la AMB la noche del viernes en el Centro de Combate de Pandeportes del Gobierno Nacional de Panamá para cerrar la temporada boxística 2023 en Panamá. En el evento co-estelar, el invicto prospecto panameño del peso ligero Jonathan Miniel (3-0, 3 KOs) se enfrenta al colombiano Luis Fabra (7-5, 4 KOs). El pesaje se llevó a cabo en el reconocido restaurante Hooters el jueves por la tarde. Jedrier Reyes 106.75 vs Juan Coronel 107

Campeonato minimosca continental de la AMB

Jonathan Miniel 137 vs Luis Fabra 133

Ángel Bethancourt 113 vs Aris Rodríguez 108

Hugo Vásquez 122 vs Eliécer Arcia 122.5

Jeffrey Martínez 120 vs Carlos Bonilla 119

Pedro Veitía156 vs Addir Sánchez 159

Yaneth Otero 124.5 vs Yaremis Reluz 122.5

Adrián Morales 131.25 vs Yovani Casasola 132

