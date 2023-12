Conferencia de prensa final Rodríguez-Edwards El campeón de peso mosca de la OMB, Jesse “Bam” Rodríguez, y el campeón de la FIB, Sunny Edwards, se enfrentaron en la conferencia de prensa final antes de la batalla de unificación del sábado en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona, en vivo en todo el mundo por DAZN. Jesse Rodríguez: “Ayer dije que en las redes sociales le gusta hablar pero en persona no. Si no quisiera esta pelea, no estaría aquí. Lo queríamos y por eso estamos aquí. Voy a hacerte lo que Julio César Martínez le hizo a tu hermano… mi mano se levantará en señal de victoria, y tomaré su cinturón, su ‘0’ y es hora… Bam Rodríguez, campeón unificado el sábado por la noche”. un> Sunny Edwards: “La razón por la que te despedí fue porque sé lo difícil que fue lograr que tú y tu equipo aceptaran esta pelea. No querías esta pelea. El sábado por la noche vas a estar como tu hermano, jubilado. No tienes corazón para esto… todo el mundo dice “plan de juego, plan de juego, plan de juego”, pero todo se va por la ventana cuando no puedes ponerme un guante. Hechos. No estoy preocupado por este niño”. Conferencia de prensa final de Morrell-Agbeko Like this: Like Loading...

