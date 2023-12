Conferencia de prensa final de Morrell-Agbeko

El invicto campeón súper mediano de la AMB y retador, Sena Agbeko, se enfrentaron el jueves en la conferencia de prensa final antes de enfrentarse en el evento principal de Showtime este sábado en The Armory en Minneapolis, Minnesota. David Morrell Jr: “Cuando me faltes el respeto, sufrirás. Cuando me hablas así a la cara, ahora es el momento del castigo. Voy a noquearlo en el sexto o séptimo asalto este sábado por la noche. Mi regalo de Navidad para él será espectacular. Estaba listo para él en abril y lo estoy ahora. Le mostraré a él y a cualquiera que dude de mí… ahora será peor para él. Estoy mejor ahora que si hubiéramos peleado en abril. Lo sacaré ahora mismo”. Sena Agbeko: “Realmente creo que su equipo piensa que soy una oveja que llega al matadero. Pero no saben que soy un lobo con piel de oveja… esta será la culminación de todo lo que alguna vez he soñado. Han sido 12 largos años. He entrenado todo el tiempo como si estuviera luchando por un título mundial. Ganar esta pelea el sábado por la noche significará todo para mí. Quiero sumar mi nombre a una larga lista de campeones de Ghana”. La conferencia de prensa también contó con los contendientes de peso ligero Chris “Primetime” Colbert y José “Rayo” Valenzuela, quienes se enfrentarán en una eliminatoria de la AMB a 12 asaltos, además de los ex campeones mundiales Robert “The Ghost” Guerrero y Andre Berto, quienes se enfrentarán en una eliminatoria de 10 asaltos. Revancha por asaltos en peso welter. Chris Colbert: “Es un mal perdedor, pero viene a pelear. Él vendrá a pelear. Quiero demostrarle al mundo y a sus fanáticos que él no ganó. Voy a dominar. Quiero que asuma su pérdida como un hombre”. José Valenzuela: “Voy a noquear a este payaso. Se acabó para él. Puedo ver en sus ojos que está asustado. Dijo que tenía planes diferentes después de la primera pelea. Pero tuvo que volver aquí para enfrentarme”. * * *

Robert Guerrero: "Estamos listos para comenzar… la última vez que peleamos, yo era realmente un peleador de 135 libras en 147. Ahora he alcanzado ese peso. . Ahora será un partido muy diferente. " Andre Berto: "Ni siquiera debería haber subido al ring contra Guerrero cuando peleamos por primera vez. Ahora estoy en una gira de venganza antes de dejar este juego… No estaba en el espacio correcto mental o físicamente cuando peleamos por primera vez. Sólo gané cuatro libras después del pesaje. Incluso entonces apenas me ganó".

